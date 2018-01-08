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12:26 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Спасатели вновь предупреждают жителей Башкирии о сильных снегопадах

Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает жителей об ухудшении погодных условий.

Источник: ГТРК Башкортостан

9 января 2018 года по Республике Башкортостан ночью в восточных районах ожидается сильный снег, днем в отдельных районах метель, снежные заносы, порывы ветра до 15−20 м/с.

По данным Башгидромета, 9 и 10 января в республике ожидается западный, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях до -20°, днем -6,-11°.

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