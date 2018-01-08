Спасатели вновь предупреждают жителей Башкирии о сильных снегопадах
Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает жителей об ухудшении погодных условий.
Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает жителей об ухудшении погодных условий.
9 января 2018 года по Республике Башкортостан ночью в восточных районах ожидается сильный снег, днем в отдельных районах метель, снежные заносы, порывы ветра до 15−20 м/с.
По данным Башгидромета, 9 и 10 января в республике ожидается западный,