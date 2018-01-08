Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Чем нас лечат от похмелья
Как звезды с детьми отмечают Рождество
Власти ЕС требуют взыскать с России €1,4 млрд
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
СМИ: глава Крыма поведал о «беснующихся украинских нацистах»
Экс-сотрудник КГБ поведал СМИ о большой силе РФ
Джоли, Кидман и звезды надели черные платья на «Золотой глобус»
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
Глава МИД Пакистана в ответ Трампу: Пусть мир узнает правду
Берлин об опасной войне: не подведём украинцев
"Представилась майором ФСБ"- СМИ об авиаскандале с женой Аршавина
Врач и его друг погибли от отравления алкоголем
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
13:27 (мск), источник: ЕАН

«По колено не завалит, но будет идти всю ночь»: свердловские синоптики рассказали, как долго будет идти снег

Уральские синоптики поделились прогнозом по поводу продолжительности снегопада в Екатеринбурге.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 45% 768 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Снег пошел рано утром. В свердловском Гидрометеоцентре корреспонденту ЕАН заявили, что повода для беспокойства нет и снежного коллапса не предвидится. По словам представителей Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дорожные службы должны без труда справиться с уборкой снега.

«По данному вопросу у нас уже состоялась консультация. Очень много снега не будет. Днем ожидается не более 3 мм. Это сравнительно немного. Ночью количество выпавших осадков снизится до 1,5 мм. Не будет такого, что по колено снегом завалит город. Завтра придет циклон, но затем и он отступит. До конца недели подобных затяжных снегопадов не будет», — рассказала дежурный синоптик Альфия Булгакова.

Между тем с сегодняшнего дня специалисты обещают похолодание в уральской столице — до -22 градусов в ночное время. Павел Пивоваров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Минэкономразвития опровергло информацию о планах РФ выйти из ВТО
Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы в Мексике
СМИ рассказали о распорядке дня Дональда Трампа
ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США
В России запретили разводить костры и жечь траву около дорог
«Золотой глобус» получил фильм Мартина Макдонаха
Обращение Путина стало самым рейтинговым за новогоднюю теленочь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский форвард «Питтсбурга» признан второй звездой дня в НХЛ Малкин набрал три очка (два гола + передача) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона»
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев (лучшее за 2017) 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Наше детство против современного — 5:0 Многие из нас с удовольствием вспоминают собственное детство, но не считают возможным воспитывать детей так же, как это делали наши родители – времена другие. Они и правда другие, но в них ли дело? А может быть, – в нас самих?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь