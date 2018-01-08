«По колено не завалит, но будет идти всю ночь»: свердловские синоптики рассказали, как долго будет идти снег
Уральские синоптики поделились прогнозом по поводу продолжительности снегопада в Екатеринбурге.
Уральские синоптики поделились прогнозом по поводу продолжительности снегопада в Екатеринбурге.
Снег пошел рано утром. В свердловском Гидрометеоцентре корреспонденту ЕАН заявили, что повода для беспокойства нет и снежного коллапса не предвидится. По словам представителей Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дорожные службы должны без труда справиться с уборкой снега.
«По данному вопросу у нас уже состоялась консультация. Очень много снега не будет. Днем ожидается не более 3 мм. Это сравнительно немного. Ночью количество выпавших осадков снизится до 1,5 мм. Не будет такого, что по колено снегом завалит город. Завтра придет циклон, но затем и он отступит. До конца недели подобных затяжных снегопадов не будет», — рассказала дежурный синоптик Альфия Булгакова.
Между тем с сегодняшнего дня специалисты обещают похолодание в уральской столице — до -22 градусов в ночное время. Павел Пивоваров.