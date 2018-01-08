Сегодня и завтра метель и сильный ветер накроют Татарстан
Ухудшение погодных условий прогнозируется сегодня с 18 часов вечера до 18 часов вечера 9 января.
Ухудшение погодных условий прогнозируется сегодня с 18 часов вечера до 18 часов вечера 9 января.
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает
Сегодня с 18 часов вечера до 18 часов вечера 9 января на территории республики вероятны метели, а также сильный
Сотрудники МЧС рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность при движении и отказаться от дальних поездок, а пешеходам не рекомендуется прятаться от ветра у стен домов, а также избегать рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, деревьев и линий электропередачи.