Сегодня и завтра метель и сильный ветер накроют Татарстан

Источник: ИА Татар-информ

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня с 18 часов вечера до 18 часов вечера 9 января на территории республики вероятны метели, а также сильный северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду.