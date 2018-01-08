Школьников Волгограда не отправят на карантин по гриппу
Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе не превышен.
Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе не превышен.
В Волгограде не планируется введение карантина по гриппу и ОРВИ сразу после новогодних каникул.
Как сообщает «КП-Волгоград», управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и администрация Волгограда опровергли появившиеся слухи о том, что в школах Волгограда с 9 по 15 января 2017 года будет введен карантин по гриппу — каникулы закончатся в соответствии с индивидуальным графиком, установленным в каждой школе.
Что касается уровня заболеваемости, то данных по итогам первой недели 2018 года пока нет, однако по итогам последней недели 2017 года уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 45−50 процентов, что не дает никаких оснований для введения карантина по этим видам заболеваний.
Отметим, что всего прививку от гриппа в ушедшем году получил 41 процент от общей численности населения Волгоградской области.