Школьников Волгограда не отправят на карантин по гриппу

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде не планируется введение карантина по гриппу и ОРВИ сразу после новогодних каникул.

Как сообщает «КП-Волгоград», управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и администрация Волгограда опровергли появившиеся слухи о том, что в школах Волгограда с 9 по 15 января 2017 года будет введен карантин по гриппу — каникулы закончатся в соответствии с индивидуальным графиком, установленным в каждой школе.

Что касается уровня заболеваемости, то данных по итогам первой недели 2018 года пока нет, однако по итогам последней недели 2017 года уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 45−50 процентов, что не дает никаких оснований для введения карантина по этим видам заболеваний.