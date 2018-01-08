Водоканал до конца января будет устранять дефицит воды в Екатеринбурге

Перекачка воды из челябинского водохранилища началась в октябре прошлого года из-за дефицита, который возник в связи со скудным весенним паводком прошлого года. Но в ходе работ дефицит водных ресурсов не только снизился, но даже увеличился.

«Вода по Нязепетровскому тракту поступает в Верхнемакаровское водохранилище в плановом объеме — 6−8 млн кубометров в месяц, но в начале ноября было зафиксировано резкое снижение объема естественной приточности — вместо расчетных 4 млн кубометров в месяц она составила не более миллиона кубометров в месяц. При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 млн кубометров воды в месяц. В результате дефицит водных ресурсов не снизился, а увеличился и на сегодняшний день превышает 8 млн кубометров», — сообщили представители предприятия.