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13:30 (мск), источник: ЕАН

Водоканал до конца января будет устранять дефицит воды в Екатеринбурге

МУП «Водоканал» четвертый месяц подряд будет ликвидировать дефицит водных запасов Екатеринбурга посредством перекачки воды по Нязепетровскому тракту из Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе муниципального предприятия, работы продолжатся до конца января 2018 года.

Источник: Reuters

Перекачка воды из челябинского водохранилища началась в октябре прошлого года из-за дефицита, который возник в связи со скудным весенним паводком прошлого года. Но в ходе работ дефицит водных ресурсов не только снизился, но даже увеличился.

«Вода по Нязепетровскому тракту поступает в Верхнемакаровское водохранилище в плановом объеме — 6−8 млн кубометров в месяц, но в начале ноября было зафиксировано резкое снижение объема естественной приточности — вместо расчетных 4 млн кубометров в месяц она составила не более миллиона кубометров в месяц. При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 млн кубометров воды в месяц. В результате дефицит водных ресурсов не снизился, а увеличился и на сегодняшний день превышает 8 млн кубометров», — сообщили представители предприятия.

Стоимость перекачки водных ресурсов при помощи четырех насосных станций составляет 34 млн рублей в месяц.

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