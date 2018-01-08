72-летняя бабушка в костюме Деда Мороза привлекла внимание полицейских Павлодара

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Необычный Дед Мороз с тросточкой вместо посоха приковал внимание патрульных тем, что создавал аварийную ситуацию на проезжей части улицы.

«Личность Деда Мороза установлена, это 72-летняя жительница Павлодара. Пожилая женщина ходила по проезжей части улицы Кутузова, размахивала тросточкой между автомобилями, останавливающимися перед пешеходным переходом. Своими действиями бабушка создавала аварийную ситуацию, то есть могла спровоцировать ДТП или сама попасть под машину, поэтому сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу и отпустили», — прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Со слов очевидцев, Дед Мороз выпрашивал милостыню у водителей авто. Однако в полиции этот факт не подтверждают.

«Факт попрошайничества нами не установлен. Со слов самой женщины, она хотела поздравить горожан с Новым годом, поэтому нарядилась в костюм Деда Мороза. Как рассказала сама бабушка, это ее костюм, а на проезжей части она поздравляла водителей с праздником, якобы заряжала хорошим настроением, дарила людям радость», — отметили в пресс-службе ДВД области.

Как выяснилось, у бабушки есть дети и родственники. Нужды просить милостыню у пожилой женщины не было.