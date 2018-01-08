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8 января, источник: Volga News

С 9 января меняется расписание самарских электричек

С 9 января Самарская пассажирская пригородная компания назначает еще один поезд № 6535 Самара (отправляется 06:38) — Новокуйбышевская (прибытие 07:04).

Источник: Агентство «Москва»

В то же время поезд № 6330/6329 Водинская (отправление 07:20) — Стахановская (прибытие 07:59) устанавливается до станции Самара. Теперь электричка будет прибывать в Самару в 8:16 (время московское).

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