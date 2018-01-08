Японский кинорежиссер снимет фильм об Узбекистане
Переговоры, начатые во время пребывания Председателя Госкомтуризма А. Абдухакимова в Японии в рамках выставки JATA EXPO-2017, завершились соглашением о сотрудничестве.
Переговоры, начатые во время пребывания Председателя Госкомтуризма А. Абдухакимова в Японии в рамках выставки JATA EXPO-2017, завершились соглашением о сотрудничестве.
Как ранее сообщалось, съемочная группа японского кинорежиссера Киёси Куросавы посетила Узбекистан с целью создания художественного фильма о стране. Переговоры, начатые во время пребывания Председателя Госкомтуризма А. Абдухакимова в Японии в рамках выставки JATA EXPO-2017, завершились соглашением о сотрудничестве с Агентством по делам культуры Японии.
Недавно Министерство культуры Японии, при котором находится Агентство, официально подтвердило свою поддержку съемок фильма и утвердило сценарий. Косвенной задачей фильма является продвижение туризма в Узбекистане.
Киёси Куросава — независимый кинорежиссер, сценарист, актер, писатель, кинокритик. Работает в жанрах хоррор, драма, триллер, детектив. Автор более 40 фильмов. Обладатель ряда наград Каннского фестиваля и Азиатской киноакадемии.