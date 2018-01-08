Японский кинорежиссер снимет фильм об Узбекистане

Как ранее сообщалось, съемочная группа японского кинорежиссера Киёси Куросавы посетила Узбекистан с целью создания художественного фильма о стране. Переговоры, начатые во время пребывания Председателя Госкомтуризма А. Абдухакимова в Японии в рамках выставки JATA EXPO-2017, завершились соглашением о сотрудничестве с Агентством по делам культуры Японии.