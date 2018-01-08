Капремонт проведут в больнице в Братском районе

Источник: РИА "Новости"

Капитальный ремонт участковой больницы в поселке Кежемском Братского района пройдет в 2018 году. К учреждению прикреплены более трех тысяч человек.

Сама больница располагалась в здании 1961 года постройки, однако в 2014 разрушилась несущая стена. Больницу пришлось переместить в другое здание, почти такое же старое, да еще и неприспособленное.

— Отсутствуют условия для организации круглосуточного стационара, стоматологической помощи, — сообщили в пресс-службе ЗС Иркутской области.