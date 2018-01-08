Капремонт проведут в больнице в Братском районе
Старое здание разрушилось.
Старое здание разрушилось.
Капитальный ремонт участковой больницы в поселке Кежемском Братского района пройдет в 2018 году. К учреждению прикреплены более трех тысяч человек.
Сама больница располагалась в здании 1961 года постройки, однако в 2014 разрушилась несущая стена. Больницу пришлось переместить в другое здание, почти такое же старое, да еще и неприспособленное.
— Отсутствуют условия для организации круглосуточного стационара, стоматологической помощи, — сообщили в
Некоторым пациентам, особенно пожилым людям, тяжело добираться до районной больницы, расположенной в Братске. Одна поездка в ЦРБ обходится пациенту в 3 тыс. рублей, так как нет муниципального транспорта.