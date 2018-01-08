Гражданина Германии выдворили из Казахстана за двойное гражданство
Гражданин Германии выдворен из Казахстана за двойное гражданство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Гражданин Германии выдворен из Казахстана за двойное гражданство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как установлено в суде, 13 ноября 2012 года гражданин Д., у которого был казахстанский паспорт, приобрел гражданство Германии и не сообщил об этом факте.
«Не исполнив обязанность сообщить в течение 30 календарных дней о факте приобретения им гражданства иного государства, Д. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 496 КоАП. За совершенное правонарушение Д. подвергнут административному взысканию в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан», — сообщили в столичном суде.
Отмечается, что постановление вступило в законную силу.