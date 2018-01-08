Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Чем нас лечат от похмелья
Яна Рудковская поделилась редким снимком с сыновьями
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Кейт Миддлтон в меховой шапке пришла на воскресную службу
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: глава Крыма поведал о «беснующихся украинских нацистах»
Экс-сотрудник КГБ поведал СМИ о большой силе РФ
Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в «наряде учительницы»
Пользователи Сети обвинили Стефанию Маликову в безвкусице
10 советов, которые помогут распознать обман в статьях о здоровье
Названа опасность дневного сна
"Представилась майором ФСБ"- СМИ об авиаскандале с женой Аршавина
Врач и его друг погибли от отравления алкоголем
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8 января, источник: Tengrinews

Гражданина Германии выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Гражданин Германии выдворен из Казахстана за двойное гражданство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Источник: Tengrinews
Читайте также
Что изменится в законах Казахстана в 2018 году

Как установлено в суде, 13 ноября 2012 года гражданин Д., у которого был казахстанский паспорт, приобрел гражданство Германии и не сообщил об этом факте.

«Не исполнив обязанность сообщить в течение 30 календарных дней о факте приобретения им гражданства иного государства, Д. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 496 КоАП. За совершенное правонарушение Д. подвергнут административному взысканию в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан», — сообщили в столичном суде.

Отмечается, что постановление вступило в законную силу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Полицейские сняли на видео погоню со стрельбой в России
ЦИК назвал траты Путина на предвыборную агитацию
Минобороны рассказало об атаке беспилотников на базу Хмеймим
В США заявили, что боевики могли купить дроны у кого угодно
По факту пожара в жилом доме в Тюмени возбудили дело о поджоге
Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы в Мексике
Женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сходить на футбол
На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Бразильский полузащитник стал игроком «Барселоны» В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 33 матча
Авто
Как выжить в УАЗе: 48 часов лютого бездорожья (лучшее за 2017) Как запросто природа моделирует чувство опасности. Дуновение холодного ветра, странные звуки за шторами надвигающейся темноты... Под давлением зловещей обстановки тревога перерастает в страх. Неужели и мне суждено сгинуть во мхах сырого безлюдного болота?
Hi-Tech
Осторожно: фальшивые конкурсы «Сбербанка» Мошенники увеличили свою активность. Внимательно относитесь к сообщениям.
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Опубликованы два новых снимка принцессы Шарлотты Фотографии девочки разместил в своем официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонский дворец.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь