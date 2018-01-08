Птицу 2019 года выбирают в Беларуси
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птицу 2019 года выбирают в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птицу 2019 года выбирают в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
Птицу года — 2019 выберут на съезде АПБ 27 января из трех кандидатов. Два из них определены решением центрального совета и секретариата общественной организации — это большой подорлик и озерная чайка. Третий будет избран в результате
В опросе может принять участие любой желающий. Так, третьим кандидатом могут стать береговая ласточка, седой дятел и кряква. Можно предложить и свой вариант. Но те виды, которые уже получали звание птицы года в Беларуси, не могут стать номинантами.
Национальную кампанию «Птица года» АПБ проводит с 2000-го. Птицей 2018 года в Беларуси объявлен черноголовый щегол.