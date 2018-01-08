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8 января, источник: Комсомольская правда

Уфимской семье, в которой родилась тройня, подарили квартиру

Семья уже въехала в новую трешку.

Источник: администрация Уфы

В прошлом году Александр и Евгения Артемьевы стали родителями тройняшек, а в январе 2018 года семья получила сертификат и ключи от новой трехкомнатной квартиры из рук самого мэра.

— Мы гордимся многодетными семьями и стараемся оказывать им поддержку, — отметил Ирек Ялалов, а также отметил, что в новое жилье семья может переехать сразу — в квартире чистовая отделка, подключены коммуникации, установлена плита и сантехника.

Квартира общей площадью 78,8 квадратных метра располагается в новостройке на ул. Георгия Мушникова, 27. Жилье помог приобрести депутат горсовета Марат Ахмадуллин.

— Мы намерены и дальше развивать эту деятельность, бизнес должен разделять социальную ответственность с государством, — заявил депутат.

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