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8 января, источник: Комсомольская правда

Витеблянин хотел продать «Нулевой километр»

Житель Витебска пытался продать на «Куфаре» витебский «Нулевой километр».

Источник: Комсомольская правда

Знак нулевого километра установили на площади Победы в 2001 году. До 2009-го, когда площадь реконструировали, он был одной из достопримечательностей города. После реконструкции площади знак исчез.

Кирилл, мужчина, который выставил на продажу обломок знака, просил за него 2000 рублей. Продавал он нижнюю часть «Нулевого километра» — диск с указанием расстояния от центра Витебска до других городов Беларуси.

— Я нашел знак на свалке строительного мусора, когда реконструировали площадь. Он просто валялся, а я просто шел мимо. Вещь интересная, решил, что надо сохранить. Нет, я не краевед, не коллекционер. Думал, куплю дачу, там установлю его, — рассказал «Комсомолке» Кирилл.

Дачей Кирилл так и не обзавелся и решил продать знак. Первый раз выставил «Нулевой километр» на продажу два года назад, никого он не заинтересовал. Второй раз разместил объявление 7 января. А на следующий день мужчину вызвали в милицию. Взяли объяснение, знак изъяли.

— Сказали, могут обвинить в похищении культурной ценности. Но какое же это похищение, если я нашел его на свалке и сохранил? — недоумевает Кирилл.

— Октябрьский РОВД проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет определена законность нахождения данного предмета у гражданина, — прокомментировала ситуацию Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.

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