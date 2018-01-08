Zdob și Zdub провели концерт на борту самолета
Группа Zdob Si Zdub провела концерт в самолете, выполнявшем рейс Кишинев — Бухарест.
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Группа Zdob Si Zdub провела концерт в самолете, выполнявшем рейс Кишинев — Бухарест.
«Вместе с группой и нашими пассажирами мы дали старт празднованию не только зимних праздников, но и нашего дня рождения — исполнения 25 лет Air Moldova, который всегда с любовью доставляет вас домой», -пишет Air Moldova на страница Facebook.
Отметим, что концерт состоялся в честь молдавской авиакомпании, которой 12 января исполнится 25 лет.