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8 января, источник: Noi.md

Zdob și Zdub провели концерт на борту самолета

Группа Zdob Si Zdub провела концерт в самолете, выполнявшем рейс Кишинев — Бухарест.

Источник: Noi.md

«Вместе с группой и нашими пассажирами мы дали старт празднованию не только зимних праздников, но и нашего дня рождения — исполнения 25 лет Air Moldova, который всегда с любовью доставляет вас домой», -пишет Air Moldova на страница Facebook.

Отметим, что концерт состоялся в честь молдавской авиакомпании, которой 12 января исполнится 25 лет.

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