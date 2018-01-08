Мусоровоз в Скиделе насмерть сбил 55-летнюю велосипедистку
В Скиделе произошло
В Скиделе произошло
Авария произошла утром в понедельник восьмого января.
Мусоровоз двигался со стороны трассы по направлению к д. Партизанская. В это время велосипедистка переезжала улицу. Произошло столкновение и велосипед с женщиной отбросило на обочину.
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.