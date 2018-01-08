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8 января, источник: БЕЛТА

Мусоровоз в Скиделе насмерть сбил 55-летнюю велосипедистку

В Скиделе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза и велосипеда. В результате столкновения 55-летняя велосипедистка скончалась на месте, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА
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Авария произошла утром в понедельник восьмого января.

Мусоровоз двигался со стороны трассы по направлению к д. Партизанская. В это время велосипедистка переезжала улицу. Произошло столкновение и велосипед с женщиной отбросило на обочину.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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