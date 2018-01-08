Новая методика обработки результатов ЦТ заработает в 2019 году
РИКЗ начнет применять новую методику обработки результатов ЦТ в 2019 году. Об этом сообщил директор РИКЗ Юрий Миксюк.
РИКЗ начнет применять новую методику обработки результатов ЦТ в 2019 году. Об этом сообщил директор РИКЗ Юрий Миксюк.
Новая методика пока что находится на стадии создания, готова она должна быть к 2019 году.
В разных странах используют различные методики, в РИКЗ хотят найти золотую середину, чтобы подход был понятен для граждан нашей страны и чтобы этот подход выполнял две главные функции — ранжирования и оценки знаний.
Что касается структуры выполнения заданий с введением новой методики, то она может претерпеть лишь небольшие изменения.
В 2018 году никаких изменений не планируется.