Новая методика обработки результатов ЦТ заработает в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

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Новая методика пока что находится на стадии создания, готова она должна быть к 2019 году.

В разных странах используют различные методики, в РИКЗ хотят найти золотую середину, чтобы подход был понятен для граждан нашей страны и чтобы этот подход выполнял две главные функции — ранжирования и оценки знаний.

Что касается структуры выполнения заданий с введением новой методики, то она может претерпеть лишь небольшие изменения.