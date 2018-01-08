Продажу трех видов опасных стеклоомываек из РФ запретили в Беларуси

Источник: Sputnik.by

«В связи с наступлением зимнего периода обращаем внимание автомобилистов, что в настоящее время приостановлено действие свидетельств о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости низкозамерзающие с повышенным содержанием ментола», — говорится в сообщении центра.

Так, в настоящее время в Беларуси запрещено продавать жидкость «Полюс» (-30) (изготовитель ООО «Руспромпоставка»), «Вьюга» марки (-30) (изготовитель ООО «Информ Прогресс») и «Frost» марки (-30) (изготовитель ООО «Теклис»).