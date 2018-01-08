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8 января, источник: Sputnik.by

Продажу трех видов опасных стеклоомываек из РФ запретили в Беларуси

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Три вида российской стеклоомывающей жидкости для автомобилей запрещены к продаже из-за несоответствия требованиям по содержанию метанола, сообщили Sputnik в понедельник в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: Sputnik.by

«В связи с наступлением зимнего периода обращаем внимание автомобилистов, что в настоящее время приостановлено действие свидетельств о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости низкозамерзающие с повышенным содержанием ментола», — говорится в сообщении центра.

Так, в настоящее время в Беларуси запрещено продавать жидкость «Полюс» (-30) (изготовитель ООО «Руспромпоставка»), «Вьюга» марки (-30) (изготовитель ООО «Информ Прогресс») и «Frost» марки (-30) (изготовитель ООО «Теклис»).

Гродненские эпидемиологи напомнили, что в прошлом году в республике приостановили реализацию семи марок стеклоомывающей жидкости российского производства — также из-за несоответствия требованиям ТНПА по содержанию метанола.

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