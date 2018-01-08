Продажу трех видов опасных стеклоомываек из РФ запретили в Беларуси
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Три вида российской стеклоомывающей жидкости для автомобилей запрещены к продаже
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Три вида российской стеклоомывающей жидкости для автомобилей запрещены к продаже
«В связи с наступлением зимнего периода обращаем внимание автомобилистов, что в настоящее время приостановлено действие свидетельств о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости низкозамерзающие с повышенным содержанием ментола», — говорится в сообщении центра.
Так, в настоящее время в Беларуси запрещено продавать жидкость «Полюс» (-30) (изготовитель ООО «Руспромпоставка»), «Вьюга» марки (-30) (изготовитель ООО «Информ Прогресс») и «Frost» марки (-30) (изготовитель ООО «Теклис»).
Гродненские эпидемиологи напомнили, что в прошлом году в республике приостановили реализацию семи марок стеклоомывающей жидкости российского производства — также