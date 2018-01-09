Прогноз погоды по Казахстану на вторник, 9 января
Большая часть территории страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим в большинстве областей пройдет снег, лишь на
Большая часть территории страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим в большинстве областей пройдет снег, лишь на
Местами ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».
В Акмолинской и Павлодарской областях ожидаются местами метель, гололед, усиление ветра 15−20, днем в Акмолинской, сутки в Павлодарской областях порывы 23−28 м/с.
В Алматинской области ожидается в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с, ночью местами туман.
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В Карагандинской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15−20 м/с, ночью местами туман.
В Костанайской области местами ожидаются метель, гололед, на большей части порывы ветра 15−20 м/с.
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В Жамбылской,
В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Мангыстауской области местами ожидаются гололед, днем местами усиление ветра 15−20 м/с.