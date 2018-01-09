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00:32 (мск), источник: Forbes.kz

Прогноз погоды по Казахстану на вторник, 9 января

Большая часть территории страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим в большинстве областей пройдет снег, лишь на юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Forbes.kz

Местами ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

В Акмолинской и Павлодарской областях ожидаются местами метель, гололед, усиление ветра 15−20, днем в Акмолинской, сутки в Павлодарской областях порывы 23−28 м/с.

В Алматинской области ожидается в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с, ночью местами туман.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с, местами метель.

В Карагандинской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15−20 м/с, ночью местами туман.

В Костанайской области местами ожидаются метель, гололед, на большей части порывы ветра 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15−20 м/с, днем местами метель.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ожидаются местами метель, усиление ветра 15−20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Мангыстауской области местами ожидаются гололед, днем местами усиление ветра 15−20 м/с.

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