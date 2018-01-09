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00:35 (мск), источник: Kazinform

Четыре древних городища изучают археологи в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Три десятка проектов разрабатываются в регионе в рамках госпрограммы «Рухани Жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«В рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» в реестре подпрограммы «Рухани қазына» представлено 27 проектов, из которых шесть уже начали реализовываться, — рассказал руководитель управления культуры, архива и документаций акимата Жамбылской области Дуйсеналы Быкыбаев. —  Из них 25 по проекту «Туған жер», остальные — в рамках подпрограмм «Сакральная география Казахстана» и «Современная казахстанская культура».

Д. Быкыбаев напомнил, что в регионе разработана рассчитанная на ближайшие пять лет программа «Рухани жаңғыру», направленная на реализацию задач, поставленных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В Жамбылской области в список общенациональных сакральных объектов Казахстана вошли восемь историко-культурных объектов, рассказал спикер.

Это древнее городище Тараз (І — ХІХ вв.), крупный средневековый городской центр и некогда столица Казахского ханства. Это также мавзолеи Тектурмас (ХІV в.), Карахана (ХІІ в.), Айша-биби (ХІ — ХІІ в.), Бабаджи-Хатун (Х — ХІ в.), Байзак батыра Мамбетулы, комплекс Акыртас (VІІІ — ІХ в.), культовое святилище Мерке — Жайсан.

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«Помимо археологических раскопок городища Тараз, где найдено десятки тысяч артефактов, велись в нашей области и раскопки на территории древних городищ Бектобе, Георгиевск, Тамды, Саудакент. В ближайшие годы ученые историки, археологи планируют провести консервацию этих исторических объектов, музеефикацию. Эти городища внесут в список микросакральных объектов. Все артефакты, которые были найдены в ходе раскопок, передадут в Жамбылский областной историко-краеведческий музей», — пояснил Д. Быкыбаев.

Он отметил, что с 2012 по 2017 годы объем финансирования сферы культуры Жамбылской области вырос до двух миллиардов тенге. В регионе отремонтировано около 250 объектов культуры. В их числе капитально отремонтирован Центральный концертный зал Тараза «Баласагун» и благоустроена прилегающая к нему территория, открыт центр «Руханият» имени Жамбыла Жабаева, отреставрированы дом-музей всемирно известного академика К. И. Скрябина и средневековая мечеть возле мавзолея Карахана, обновлен комплекс Акыртас и построена к нему дорога.
«Для развития внутреннего туризма и популяризации объектов историко-культурного наследия разработана карта сакральных мест, улучшается туристическая инфраструктура. Ведется работа по оцифровке библиотечных и музейных фондов, организации театральных фестивалей, конкурсов, проведению айтысов акынов-импровизаторов, гастролей творческих коллективов», — отметил спикер.

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