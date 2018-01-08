Патриарх Кирилл призвал россиян прийти на выборы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах, которые состоятся 18 марта.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах, которые состоятся 18 марта.
«Для некоторых это (выборы — прим. ВЗГЛЯД) единственная возможность
Предстоятель РПЦ отметил, что Церковь «очень положительно» относится к выборам в стране. «В Церкви выборы существовали раньше, чем в государстве. Патриархов выбирали и, по милости Божией, до сих пор выбирают», — заметил он.
Патриарх Кирилл выступал с подобным призывом и на заседании Высшего церковного совета 26 декабря. По его словам, участие в выборах необходимо, чтобы внести свой вклад в формирование будущего страны.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.