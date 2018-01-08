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8 января, источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Патриарх Кирилл призвал россиян прийти на выборы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах, которые состоятся 18 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Для некоторых это (выборы — прим. ВЗГЛЯД) единственная возможность как-то повлиять на ситуацию. Многие считают: “Ну, как можно повлиять, я один, а там миллионы людей”. Но это совсем не так! Из голосов единиц создаются голоса миллионов», — сказал патриарх в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова опубликованы на сайте РПЦ.

«Поэтому я бы призвал всех, в том числе православных людей, обязательно принимать участие, особенно в предстоящих выборах президента. Это очень важно», — добавил патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что Церковь «очень положительно» относится к выборам в стране. «В Церкви выборы существовали раньше, чем в государстве. Патриархов выбирали и, по милости Божией, до сих пор выбирают», — заметил он.

«Кроме того, и наши соборы действуют и принимают решения через голосование. Поэтому голосование, выборы — это то, что присуще Церкви», — сказал он.

Патриарх Кирилл выступал с подобным призывом и на заседании Высшего церковного совета 26 декабря. По его словам, участие в выборах необходимо, чтобы внести свой вклад в формирование будущего страны.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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