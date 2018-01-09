В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметил столетний юбилей

Мугин Каримович Нагаев родился 4 января 1918 года в деревне Сукколово Ермекеевского района Башкирии.

В 1939 году по личному заявлению был призван в Вооруженные Силы Союза ССР и направлен на Дальний Восток в полковую артиллерийскую школу. После окончания полковой школы ему было присвоено звание младшего лейтенанта.

В ноябре 1941 году Мугин Нагаев был направлен в формирующуюся 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию, назначен командиром взвода 76-миллиметровых противотанковых орудий. Воевал на Брянском, Юго-Западном фронтах. Прошел с кавалерийской дивизией весь боевой путь. В боях под Берлином командир батареи гвардии капитан Мугин Нагаев был контужен, но часть не покинул. Служил в Вооруженных Силах СССР до 1956 года.

За проявленное мужество и храбрость, смелость и отвагу в боях награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Великой Отечественной войны I степени, двумя медалями за боевые заслуги. Был организатором открытия музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил работал на руководящих должностях в различных организациях Башкортостана.

Как сообщил руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Республике Башкортостан Сергей Плюхов, в рамках проекта «Поздравь ветерана» активистами «Бессмертного полка» было организовано поздравление ветерана со столетним юбилеем в день его рождения, 4 января.