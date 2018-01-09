Новогодний сезон в Крыму продлен: туристы не хотят покидать полуостров

Источник: РИА "Новости"

«Праздники прошли на достаточно высоком уровне, наши ожидания сбываются. Многие приехали и будут отдыхать в Крыму до 14 числа… По предварительным данным, праздники в санаторно-курортных объектах прошли без происшествий. Предварительные подсчеты подтверждают положительную тенденцию: не меньше, чем в прошлом году, у нас отдохнуло туристов, а тогда их было почти 90 тыс», — сообщил Черняк.

Он добавил, что, по данным пограничной службы, только за 31 декабря границу с Крымом пересекли более 11 тыс человек с Украины. Все они имели цель провести на полуострове новогодние каникулы.