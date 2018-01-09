Новогодний сезон в Крыму продлен: туристы не хотят покидать полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. В Крыму продолжается новогодний туристический сезон — гости полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. В Крыму продолжается новогодний туристический сезон — гости полуострова
«Праздники прошли на достаточно высоком уровне, наши ожидания сбываются. Многие приехали и будут отдыхать в Крыму до 14 числа… По предварительным данным, праздники в
Он добавил, что, по данным пограничной службы, только за 31 декабря границу с Крымом пересекли более 11 тыс человек с Украины. Все они имели цель провести на полуострове новогодние каникулы.
«Это уже традиция, которая сложилась годами. Люди сами все видят и все понимают. Работает на территории Украины “сарафанная реклама”, что в Крыму все замечательно. Поэтому (украинские туристы — ред.) ехали, едут и будут ехать», — подчеркнул глава комитета.