Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Женщины живут дольше мужчин, но тяжелее переносят зимнюю депрессию
У сына Андрея Малахова появился младший брат
Авиакомпания объяснила решение снять жену Аршавина с рейса
Как Светлана Ходченкова выглядит без макияжа
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: в США объяснили "оружием Путина" вмерзшие в лед машины
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Собчак назвала посещение салонов «непозволительной роскошью»
Как Светлана Ходченкова выглядит без макияжа
СМИ: Использование РФ в Сирии ракеты Х-101 вызвало шок у боевиков
СМИ: «Джавелины» от США Украине не доедут в ДНР
Чемпионка мира по самбо погибла из-за несчастного случая
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
16Рождество по григорианскому календарю
14:06 (мск), источник: РИА Крым

Новогодний сезон в Крыму продлен: туристы не хотят покидать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. В Крыму продолжается новогодний туристический сезон — гости полуострова по-прежнему отдыхают на курортах полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

«Праздники прошли на достаточно высоком уровне, наши ожидания сбываются. Многие приехали и будут отдыхать в Крыму до 14 числа… По предварительным данным, праздники в санаторно-курортных объектах прошли без происшествий. Предварительные подсчеты подтверждают положительную тенденцию: не меньше, чем в прошлом году, у нас отдохнуло туристов, а тогда их было почти 90 тыс», — сообщил Черняк.

Он добавил, что, по данным пограничной службы, только за 31 декабря границу с Крымом пересекли более 11 тыс человек с Украины. Все они имели цель провести на полуострове новогодние каникулы.

«Это уже традиция, которая сложилась годами. Люди сами все видят и все понимают. Работает на территории Украины “сарафанная реклама”, что в Крыму все замечательно. Поэтому (украинские туристы — ред.) ехали, едут и будут ехать», — подчеркнул глава комитета.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 МИД Украины обещает 'достать' Volkswagen и Adidas за работу в Крыму
Ждет ли крымчан повышение цены на газ в 2018 году
Российский газ поставят в США
Медведев назначил Мутко на новую должность
Расследователи назвали «мистификацией» данные о ЧВК «Туран»
В Минтруде рассказали о случаях отказа в пенсии по старости
Суд подтвердил право России на водку «Столичная»
В Киргизии чиновников обяжут носить белые колпаки
Ученые рассказали об опасности ибупрофена
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
В первом сборе «Спартака» примут участие 27 футболистов Сбор пройдет с 9 по 22 января, команда проведет два товарищеских матча
Авто
Hyundai представила кроссовер, который боится сильных морозов На выставке потребительской электроники CES-2018 Hyundai презентовала серийный водородный кроссовер Nexo
Hi-Tech
Появился способ налить вино, не вскрывая бутылку Устройство работает в паре с приложением «Coravin Moments»
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Елена Захарова показала детскую дочери Актриса поделилась с поклонниками трогательным снимком.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь