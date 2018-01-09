На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности и налипанию мокрого снега

Источник: ЮГА.ру

По данным Ростовского гидрометцентра, с 9 по 12 января в горах Краснодарского края, за исключением Сочи, сохранится лавиноопасность на отметках выше 1 тыс. метров.

Кроме того, днем 9 января, а также ночью и утром 10 января местами на юге и в восточных районах Кубани прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. При обнаружении обрыва линий электропередачи или возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо- или теплоснабжении необходимо сообщить об этом в экстренные службы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.