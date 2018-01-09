На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности и налипанию мокрого снега
В Краснодарском крае ближайшие несколько дней будут действовать экстренные предупреждения об опасности схода лавин и о сильном налипании мокрого снега.
В Краснодарском крае ближайшие несколько дней будут действовать экстренные предупреждения об опасности схода лавин и о сильном налипании мокрого снега.
По данным Ростовского гидрометцентра, с 9 по 12 января в горах Краснодарского края, за исключением Сочи, сохранится лавиноопасность на отметках выше 1 тыс. метров.
Кроме того, днем 9 января, а также ночью и утром 10 января местами на юге и в восточных районах Кубани прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам
Как сообщали Юга.ру, 9 января жителей