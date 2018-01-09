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14:01 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности и налипанию мокрого снега

В Краснодарском крае ближайшие несколько дней будут действовать экстренные предупреждения об опасности схода лавин и о сильном налипании мокрого снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 100% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ЮГА.ру

По данным Ростовского гидрометцентра, с 9 по 12 января в горах Краснодарского края, за исключением Сочи, сохранится лавиноопасность на отметках выше 1 тыс. метров.

Кроме того, днем 9 января, а также ночью и утром 10 января местами на юге и в восточных районах Кубани прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. При обнаружении обрыва линий электропередачи или возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо- или теплоснабжении необходимо сообщить об этом в экстренные службы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, 9 января жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погоды — мокром снеге и усилении ветра до 18 м/с. Из‑за этого экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

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