Слесарей «Екатеринбурггаза» отметили за качественный труд

Службы домовых сетей ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 АО «Екатеринбурггаз» поощрены за высокие достижения и выполнение производственных задач. В 2016—2017 годах руководство предприятия уделило особое внимание повышению качества технического обслуживания газового оборудования, реализации комплекса мер по совершенствованию работы с потребителями, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

«Главная цель, которую мы преследовали, — это повышение надежности и безаварийности газоснабжения Екатеринбурга, качественное проведение регламентных работ в жилом фонде, оперативность отработки сервисных заявок, усиленная профилактическая работа. В первую очередь мы благодарим за качественный труд службы домовых сетей, на которых лежит основная нагрузка взаимодействия с абонентами», — отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков на церемонии награждения.