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14:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Слесарей «Екатеринбурггаза» отметили за качественный труд

Награды вручил глава предприятия Валерий Боровиков.

Службы домовых сетей ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 АО «Екатеринбурггаз» поощрены за высокие достижения и выполнение производственных задач. В 2016—2017 годах руководство предприятия уделило особое внимание повышению качества технического обслуживания газового оборудования, реализации комплекса мер по совершенствованию работы с потребителями, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

«Главная цель, которую мы преследовали, — это повышение надежности и безаварийности газоснабжения Екатеринбурга, качественное проведение регламентных работ в жилом фонде, оперативность отработки сервисных заявок, усиленная профилактическая работа. В первую очередь мы благодарим за качественный труд службы домовых сетей, на которых лежит основная нагрузка взаимодействия с абонентами», — отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков на церемонии награждения.

Особо отмечен начальник службы домовых сетей ПУ-1 Василий Верёвкин — за образцовое взаимодействие с потребителями. Эта служба обслуживает газифицированный жилфонд Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов уральской столицы.

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