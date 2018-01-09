В Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

Там до 21 января идут инженерные работы. До 19 января возможны трудности с проездом через перекресток улицы Крупской и Бабушкина. До этой же даты закрыто движение по нечетной стороне площади Культуры от улицы Бабушкина до Ткачей. В одном направлении перекрыт Минский переулок от улицы Декабристов до Союза Печатников. Там до 2 февраля будут ставить временное ограждение. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты!