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14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об ухудшении погоды

Водителей призывают отказаться от дальних поездок.

Источник: Комсомольская правда

Снег, метели и сильный ветер прогнозируют синоптики 11 и 12 января. Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок за город. К дальнему выезду нужно подготовиться особенно тщательно.

— Необходимо взять с собой: домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, переносной фонарь. А также суточный запас продуктов питания и горячий чай, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по новосибирской области.

Также рыбаков предостерегают от выхода на лед в метель — можно заблудиться и упасть в полынью. Горожанам советуют избегать рекламные щиты и деревья. В случае опасности нужно звонить по телефонам: 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218−22−32.

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