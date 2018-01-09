Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как мы портим детям здоровье антибиотиками: мнение педиатра
Курс евро достиг двухмесячного минимума
Кейт Миддлтон в меховой шапке пришла на воскресную службу
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: в США объяснили "оружием Путина" вмерзшие в лед машины
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Собчак назвала посещение салонов «непозволительной роскошью»
Как Светлана Ходченкова выглядит без макияжа
СМИ: Использование РФ в Сирии ракеты Х-101 вызвало шок у боевиков
СМИ: «Джавелины» от США Украине не доедут в ДНР
Чемпионка мира по самбо погибла из-за несчастного случая
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
16Рождество по григорианскому календарю
14:03 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан улучшил позиции в индексе паспортов мира

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан занял 81-e место в индексе паспортов от Henley & Partners, поднявшись на две строчки.

Консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами планирования местожительства, ежегодно публикует рейтинг паспортов мира, в котором те ранжируются по количеству стран, доступных для посещения без визы. Согласно новому индексу, на 1 января 2018 года узбекистанцам доступны для безвизового посещения 54 стран мира.

Читайте также
В Узбекистане получит развитие смарт-туризм

Лидерство среди бывших союзных республик захватила Украина. В новом рейтинге она расположилась на 44-м месте, имея в своем распоряжении по 114 направлений для безвизового въезда. Молдова и Россия занимают 48-е место. Затем следует Грузия — 53-е место. Казахстан и Республика Беларусь делят 65-ю строчку, Азербайджан занимает 72-е место, Армения оказалась на 76-м вместе с Киргизией. Таджикистан делит с Узбекистаном 81-ю строчку.

Стоит отметить, что Украина и Грузия существенно улучшили свои позиции в рейтинге благодаря получению безвизового доступа в страны шенгенской зоны в 2017 году.

Больше всего возможностей для свободного перемещения дает паспорт Германии — 177 стран. На второе место вышел Сингапур, сместивший Швецию. Та, в свою очередь, теперь делит третью строчку еще с семью странами: Великобританией, Данией, Италией, Норвегией, Финляндией, Францией и Японией.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Четверо граждан Узбекистана пострадали в ДТП в России
В Узбекистане ужесточат контроль за списыванием на тестах в вузы
Российский газ поставят в США
Медведев назначил Мутко на новую должность
Расследователи назвали «мистификацией» данные о ЧВК «Туран»
В Минтруде рассказали о случаях отказа в пенсии по старости
Суд подтвердил право России на водку «Столичная»
В Киргизии чиновников обяжут носить белые колпаки
Ученые рассказали об опасности ибупрофена
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
В первом сборе «Спартака» примут участие 27 футболистов Сбор пройдет с 9 по 22 января, команда проведет два товарищеских матча
Авто
Hyundai представила кроссовер, который боится сильных морозов На выставке потребительской электроники CES-2018 Hyundai презентовала серийный водородный кроссовер Nexo
Hi-Tech
Появился способ налить вино, не вскрывая бутылку Устройство работает в паре с приложением «Coravin Moments»
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Елена Захарова показала детскую дочери Актриса поделилась с поклонниками трогательным снимком.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь