Узбекистан улучшил позиции в индексе паспортов мира

Консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами планирования местожительства, ежегодно публикует рейтинг паспортов мира, в котором те ранжируются по количеству стран, доступных для посещения без визы. Согласно новому индексу, на 1 января 2018 года узбекистанцам доступны для безвизового посещения 54 стран мира.

Читайте также В Узбекистане получит развитие смарт-туризм

Лидерство среди бывших союзных республик захватила Украина. В новом рейтинге она расположилась на 44-м месте, имея в своем распоряжении по 114 направлений для безвизового въезда. Молдова и Россия занимают 48-е место. Затем следует Грузия — 53-е место. Казахстан и Республика Беларусь делят 65-ю строчку, Азербайджан занимает 72-е место, Армения оказалась на 76-м вместе с Киргизией. Таджикистан делит с Узбекистаном 81-ю строчку.

Стоит отметить, что Украина и Грузия существенно улучшили свои позиции в рейтинге благодаря получению безвизового доступа в страны шенгенской зоны в 2017 году.