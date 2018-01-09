В дворовом ледовом городке Екатеринбурга упала елка
Символ Нового года снесло ветром в первый рабочий день.
Символ Нового года снесло ветром в первый рабочий день.
В Екатеринбурге в первый рабочий день в ледовом городке упала елка. Символ Нового года рухнул ранним утром во дворе на улице Михеева в Краснолесье. Завалившуюся на бок ель обнаружили жильцы окрестных домов, когда стали собираться на работу. Жители двора стали искать виновных. К счастью, «Гринч — похититель Рождества» оказался ни при чем.
— Ночью был сильный ветер, у нас дрожали окна, — рассказал «КП-Екатеринбург» житель двора Игорь Черепанов. — А утром, когда выглянули во двор, увидели, что наша новогодняя елка валяется. Он стояла у нас декабря. Но по всей видимости, ее плохо закрепили.
По словам Игоря Черепанова, новогодняя елка упала и в соседнем дворе. Сейчас в обоих ледовых городках работают сотрудники управляющей компании, которые и устанавливали главный символ Нового года.