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14:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В дворовом ледовом городке Екатеринбурга упала елка

Символ Нового года снесло ветром в первый рабочий день.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в первый рабочий день в ледовом городке упала елка. Символ Нового года рухнул ранним утром во дворе на улице Михеева в Краснолесье. Завалившуюся на бок ель обнаружили жильцы окрестных домов, когда стали собираться на работу. Жители двора стали искать виновных. К счастью, «Гринч — похититель Рождества» оказался ни при чем.

— Ночью был сильный ветер, у нас дрожали окна, — рассказал «КП-Екатеринбург» житель двора Игорь Черепанов. — А утром, когда выглянули во двор, увидели, что наша новогодняя елка валяется. Он стояла у нас декабря. Но по всей видимости, ее плохо закрепили. Из-за этого она и повалилась. Кабель, который ее питал, тоже оборвался. Он шел от фонарей и был отключен. Поэтому током никого не ударило. Сама елка тоже никого не поранила. Поэтому закончилось все хорошо. Только грустно. Очень уж знаково она упала — в первый рабочий день.

По словам Игоря Черепанова, новогодняя елка упала и в соседнем дворе. Сейчас в обоих ледовых городках работают сотрудники управляющей компании, которые и устанавливали главный символ Нового года.

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