В дворовом ледовом городке Екатеринбурга упала елка

В Екатеринбурге в первый рабочий день в ледовом городке упала елка. Символ Нового года рухнул ранним утром во дворе на улице Михеева в Краснолесье. Завалившуюся на бок ель обнаружили жильцы окрестных домов, когда стали собираться на работу. Жители двора стали искать виновных. К счастью, «Гринч — похититель Рождества» оказался ни при чем.

— Ночью был сильный ветер, у нас дрожали окна, — рассказал «КП-Екатеринбург» житель двора Игорь Черепанов. — А утром, когда выглянули во двор, увидели, что наша новогодняя елка валяется. Он стояла у нас декабря. Но по всей видимости, ее плохо закрепили. Из-за этого она и повалилась. Кабель, который ее питал, тоже оборвался. Он шел от фонарей и был отключен. Поэтому током никого не ударило. Сама елка тоже никого не поранила. Поэтому закончилось все хорошо. Только грустно. Очень уж знаково она упала — в первый рабочий день.