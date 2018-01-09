«Ловушка на ребёнка»: в Новосибирске обнаружили опасную стройплощадку

Источник: Вести - Новосибирск

Куда исчезла часть забора со стройплощадки на Громова — непонятно. Возможно, теперь листы профнастила огораживают участки близлежащего дачного общества, а на стройку — вход открыт.

Павел Воробьёв, школьник: «Сюда часто заходят ребята из старших классов, они лазят по стройке».

Этот маленький мальчик на стройке играть не будет — дальновидная мама рассказала об опасности, да и следить теперь будет в оба. Но за всеми не уследишь.

Ольга Козлова, жительница г. Новосибирска: «У нас здесь очень много школьников, которые сами ходят и на тренировки, и с тренировок, и в школу. Идут как раз днём, когда взрослых нет дома. И эта стройка будет их манить туда полазить, поизучать. А под снегом не видно, где яма начинается, и если туда упасть — может быть большая беда».

Антон Лучанский, корреспондент: «Детей, в самом деле, привлекают обычно труднодоступные и заброшенные места. Но если я сейчас спустился сюда с большой осторожностью, то дети во время игры обычно о безопасности не думают».

Только минувшей осенью на стройплощадках области погибли трое взрослых: одного завалило землёй, двоих — конструкциями. А в конце августа четырёхтонная плита оборвала жизни двух одиннадцатилетних школьников из посёлка Дорогино Черепановского района. Кто же отвечает за порядок на этой площадке?