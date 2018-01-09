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14:36 (мск), источник: Вести - Пермь

Тушите свет: Как в Перми целая улица осталась без фонарей

На улице Уманской в частном секторе микрорайона Южный в Перми исчезли все уличные фонари.

Источник: Вести - Пермь

Они ставили их сами, так как устали стоять в очереди на подключение к городской сети освещения. И вот теперь фонари исчезли.

На этот раз собрание жителей улицы Уманской проходит в полной темноте. Картину разбавляет разве что свет окон и небольших ручных фонариков. Впрочем, именно темнота сегодня и стала основным поводом для схода. В один момент жители лишились всех уличных фонарей.

Проблема в том, что еще недавно фонари на этой улице были практически на каждом столбе. Более того, установили их в большинстве своем сами жители. За свои деньги покупали прожекторы и отражатели, дополнительно платили электрикам за подключение.

Надежда Букалова: «Их украли у нас. Мы за свой счет покупали. Это муниципальная дорога и тротуар, муниципальная собственность. Муниципалитет нам должен обеспечить освещение. За свои деньги покупали и за свои деньги нанимали, чтобы нам подсоединили».

При этом совсем криминальную версию с массовым воровством жители все-таки не рассматривают. Единственное объяснение — у энергетиков могли возникнуть вопросы к подключению фонарей к сети.

Пока на всякий случай жители решили написать заявление в полицию. Общий ущерб уже подсчитали — на всю улицу около 30 тысяч рублей.

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