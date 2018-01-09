Более 30-ти троллейбусов возобновили работу в столице

Как сообщил корр. агентства директор Управления электротранспорта (RTEC) Георге Моргоч, начиная с сегодняшнего дня по Кишинэу курсируют 302 троллейбуса. Он также уточнил, что «в новогоднюю ночь и Рождество количество пассажиров было на 10% выше, чем в прошлом году». В свою очередь, врио директора Городского автобусного парка Якоб Капчеля отметил, что начиная с сегодняшнего дня по улицам Кишинэу курсируют 102 автобуса. По его словам, во время зимних праздников количество пассажиров было очень низким.