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14:18 (мск), источник: Noi.md

Более 30-ти троллейбусов возобновили работу в столице

Более 30 троллейбусов и 10 автобусов возобновили работу в столице после зимних праздников, передает МОЛДПРЕС.

Источник: Noi.md

Как сообщил корр. агентства директор Управления электротранспорта (RTEC) Георге Моргоч, начиная с сегодняшнего дня по Кишинэу курсируют 302 троллейбуса. Он также уточнил, что «в новогоднюю ночь и Рождество количество пассажиров было на 10% выше, чем в прошлом году». В свою очередь, врио директора Городского автобусного парка Якоб Капчеля отметил, что начиная с сегодняшнего дня по улицам Кишинэу курсируют 102 автобуса. По его словам, во время зимних праздников количество пассажиров было очень низким.

«В целом же пассажиропоток был на том же уровне, что и в аналогичный период прошлого года», — пояснил Капчеля.

В молдавской столице 23 троллейбусных маршрута и около 30 автобусных.

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