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14:15 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане усилят контроль за списыванием на тестах в вузы

В этом году все тестовые испытания в высшие учебные заведения пройдут по новой схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется реализовать ряд мер по усилению контроля за списыванием в ходе тестовых экзаменов в вузы, сообщает корреспондент Sputnik.

В этом году все тестовые испытания в высшие учебные заведения пройдут по новой схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее. В столице, например, таким местом станет Узэкспоцентр.

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«Распределение сдачи тестов на 15 дней и выбор всего нескольких мест для их проведения позволит нам значительно сократить число наблюдателей, а среди оставшихся выбрать наиболее подготовленных к этой работе. Они пройдут специальные семинары, где получат знания о том, каков порядок проведения тестов, как себя вести в различных ситуациях, что делать с нарушителями», — отметил представитель Государственного центра тестирования.

По его словам, также будет четко распределена ответственность между проверяющими разных уровней, чтобы всегда можно было проверить информацию при возникновении споров и понять в чьей юрисдикции находился в этот момент абитуриент.

Еще одна важная мера — усиление ответственности самих абитуриентов. Ранее их могли отстранять от вступительных экзаменов только при обнаружении шпаргалок или каких-либо коммуникационных девайсов в самой аудитории, где проходит сдача тестов. Это оставляло определенную свободу для маневра мошенникам.

Теперь же, если у поступающего будут обнаружены запрещенные предметы уже на самой территории, где проходят экзамены, например, в здании, коридоре или туалете, его также отстранят от сдачи тестов.

Напомним, что в этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

При проверке абитуриентов перед тестами будут использоваться специальные средства идентификации личности, оборудование видеофиксации, металлодетекторы и мониторы.

Ожидается, что в этом году документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.

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