Из-за сбоя в работе GPS навигаторы в центре Москвы отправляют водителей в океан
В центре Москвы зафиксирован сбой в работе системы GPS,
В центре Москвы зафиксирован сбой в работе системы GPS,
Первые жалобы на работу навигаторов в центре города, по данным vc.ru, начали появляться в соцсетях 6 января.
Местоположение пользователей определялось как 0°0"0 северной широты и 0°0"0 восточной долготы, что соответствует точке в Гвинейском заливе. Координаты Москвы — 55°45"07 северной широты и 37°36"56 восточной долготы.
В «Яндекс. Такси» подтвердили vc.ru, что зафиксированы единичные случаи завышения счета за поездку, добавив, что разбираются с такими проблемами в ручном режиме.
О возможном неправильном расчете стоимости поездки
Сообщения о кратковременных сбоях в работе GPS в центре Москвы, в первую очередь возле Кремля, появляются раз в несколько месяцев начиная с 2016 года. Как правило, в таких случаях навигаторы показывают, что пользователи находятся на территории одного из московских аэропортов. Высказывались предположения, что сбои в работе GPS связаны с использованием