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14:28 (мск), источник: Meduza

Из-за сбоя в работе GPS навигаторы в центре Москвы отправляют водителей в океан

В центре Москвы зафиксирован сбой в работе системы GPS, из-за которого местоположение водителей и пешеходов определяется в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.

Источник: Mark Cruz / CC0

Первые жалобы на работу навигаторов в центре города, по данным vc.ru, начали появляться в соцсетях 6 января.

Местоположение пользователей определялось как 0°0"0 северной широты и 0°0"0 восточной долготы, что соответствует точке в Гвинейском заливе. Координаты Москвы — 55°45"07 северной широты и 37°36"56 восточной долготы.

Из-за некорректного определения местоположения некоторые пользователи сервисов такси получили счета на несколько сотен тысяч рублей.
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В «Яндекс. Такси» подтвердили vc.ru, что зафиксированы единичные случаи завышения счета за поездку, добавив, что разбираются с такими проблемами в ручном режиме.

О возможном неправильном расчете стоимости поездки из-за сбоя в работе GPS предупредил 6 января своих пользователей и сервис каршеринга BelkaCar, рекомендовав в таких случаях обращаться в службу поддержки.

Сообщения о кратковременных сбоях в работе GPS в центре Москвы, в первую очередь возле Кремля, появляются раз в несколько месяцев начиная с 2016 года. Как правило, в таких случаях навигаторы показывают, что пользователи находятся на территории одного из московских аэропортов. Высказывались предположения, что сбои в работе GPS связаны с использованием какой-либо спецтехники Федеральной службы охраны (ФСО).

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