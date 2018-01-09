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14:28 (мск), источник: dostup1.ru

Туманы и изморозь придут на юг Челябинской области 10 января

Погоду будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Утром 10 января на юге Челябинской области ожидаются туманы и слабая изморозь — погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативные данные регионального главка МЧС.

В среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — умеренный. Ночью и утром в южных районах области ожидаются туманы и слабая изморозь. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3−8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит минус 11−16 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до минус 19−24. Днем ожидается 6−11, в низинах — до 16 градусов холода.

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