Туманы и изморозь придут на юг Челябинской области 10 января
Погоду будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Погоду будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Утром 10 января на юге Челябинской области ожидаются туманы и слабая изморозь — погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативные данные регионального главка МЧС.
В среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — умеренный. Ночью и утром в южных районах области ожидаются туманы и слабая изморозь. Ветер
Температура воздуха ночью составит минус 11−16 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до минус 19−24. Днем ожидается 6−11, в низинах — до 16 градусов холода.