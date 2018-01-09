Туманы и изморозь придут на юг Челябинской области 10 января

Утром 10 января на юге Челябинской области ожидаются туманы и слабая изморозь — погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативные данные регионального главка МЧС.

В среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — умеренный. Ночью и утром в южных районах области ожидаются туманы и слабая изморозь. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3−8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.