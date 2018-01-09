Столетней жительнице Бобруйского района вручили новый паспорт
Столетней жительнице деревни Прогресс Бобруйского района Нине Григорьевне Селицкой торжественно вручили новый паспорт.
Столетней жительнице деревни Прогресс Бобруйского района Нине Григорьевне Селицкой торжественно вручили новый паспорт.
По словам официального представителя УВД Могилевского облисполкома Дмитрия Игнатовича, точный свой день рождения юбилярша уже не помнит, и в документах он также не сохранился — просто указан 1918 год. Вот и решили традиционно, чтобы не ошибиться с датами, поздравить дожившую до почтенного возраста сельчанку в самом начале наступившего года.
Чествовать Нину Григорьевну пожаловала целая делегация — представители местной власти, районного совета ветеранов, сотрудники ОАО
Нина Григорьевна тепло поблагодарила всех за внимание и даже прочитала гостям стихи собственного сочинения.