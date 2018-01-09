Столетней жительнице Бобруйского района вручили новый паспорт

По словам официального представителя УВД Могилевского облисполкома Дмитрия Игнатовича, точный свой день рождения юбилярша уже не помнит, и в документах он также не сохранился — просто указан 1918 год. Вот и решили традиционно, чтобы не ошибиться с датами, поздравить дожившую до почтенного возраста сельчанку в самом начале наступившего года.