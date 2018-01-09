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14:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Столетней жительнице Бобруйского района вручили новый паспорт

Столетней жительнице деревни Прогресс Бобруйского района Нине Григорьевне Селицкой торжественно вручили новый паспорт.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По словам официального представителя УВД Могилевского облисполкома Дмитрия Игнатовича, точный свой день рождения юбилярша уже не помнит, и в документах он также не сохранился — просто указан 1918 год. Вот и решили традиционно, чтобы не ошибиться с датами, поздравить дожившую до почтенного возраста сельчанку в самом начале наступившего года.

Чествовать Нину Григорьевну пожаловала целая делегация — представители местной власти, районного совета ветеранов, сотрудники ОАО Невский-Агро, где когда-то она трудилась. А вручил ей паспорт начальник Бобруйского РОВД Михаил Ермалович.

Нина Григорьевна тепло поблагодарила всех за внимание и даже прочитала гостям стихи собственного сочинения.

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