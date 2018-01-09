Специалистов каких профессий сократят на Дону в 2018 году?

По данным аналитиков IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.ru, в ближайшее время в зоне риска, помимо начинающих бухгалтеров и юристов, окажутся операторы call-центров, специалисты по страхованию, операторы по вводу информации и модераторы.

Объяснение простое: в ряде перечисленных сфер деятельности продолжается автоматизация рутинной работы,

Кроме того, в крайне нестабильном положении будут находиться специалисты, обслуживающие так называемый «криптопузырь».

Также эксперты выяснили, кому не стоит бояться сокращений в 2018 году.