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14:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Специалистов каких профессий сократят на Дону в 2018 году?

Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году.

По данным аналитиков IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.ru, в ближайшее время в зоне риска, помимо начинающих бухгалтеров и юристов, окажутся операторы call-центров, специалисты по страхованию, операторы по вводу информации и модераторы.

Объяснение простое: в ряде перечисленных сфер деятельности продолжается автоматизация рутинной работы,

Кроме того, в крайне нестабильном положении будут находиться специалисты, обслуживающие так называемый «криптопузырь».

Также эксперты выяснили, кому не стоит бояться сокращений в 2018 году.

Спокойная обстановка ждет специалистов розничной торговли, ресторанного бизнеса и курьеров. Введения автоматизированных процессов в этих сегментах занятости в ближайшее время не ожидается.

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