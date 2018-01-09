Специалистов каких профессий сократят на Дону в 2018 году?
Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году.
Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году.
По данным аналитиков
Объяснение простое: в ряде перечисленных сфер деятельности продолжается автоматизация рутинной работы,
Кроме того, в крайне нестабильном положении будут находиться специалисты, обслуживающие так называемый «криптопузырь».
Также эксперты выяснили, кому не стоит бояться сокращений в 2018 году.
Спокойная обстановка ждет специалистов розничной торговли, ресторанного бизнеса и курьеров. Введения автоматизированных процессов в этих сегментах занятости в ближайшее время не ожидается.