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14:53 (мск), источник: РИА Крым

На старый Новый год на Крым обрушится зима

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. В конце первой рабочей недели 2018 года в Крыму ожидается значительное похолодание, снегопады и сильный ветер. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Источник: РИА "Новости"

«Текущая рабочая неделя пройдет преимущественно без осадков. Ночные температуры воздуха составят 3−6 градусов тепла, дневные — 2−7 градусов тепла. В выходные дни, 13 и 14 января погода коренным образом изменится. Арктический холодный фронт принесет значительное похолодание. Ночные температуры воздуха в разных районах Крыма составят 3−8, 5−10 градусов мороза. Днем тоже будет холодно: от 1 до 6 градусов мороза, на Южном берегу Крыма — от нуля до +2. Также ожидается выпадение снега», — рассказала Любецкая.

По ее словам, 13 и 14 января будет дуть очень сильный северо-восточный ветер, поэтому низкие температуры воздуха в эти дни будут переноситься тяжелее.

Однако такая погода продлится недолго. Как отметила специалист, в конце следующей недели в Крыму снова потеплеет: ночью температура воздуха будет чуть выше нуля, днем — до 5−10 градусов тепла.

Ранее ООО «Морская дирекция» предупредила о возможных перебоях в работе Керченской паромной переправы с 11 по 15 января из-за усиления ветра.

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