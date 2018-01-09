Выпускники мединститутов компенсируют нехватку врачей в регионах
Для того, чтобы молодые специалисты начали работу уже с января 2018 года, приняты необходимые меры по их обеспечению жильем.
Для того, чтобы молодые специалисты начали работу уже с января 2018 года, приняты необходимые меры по их обеспечению жильем.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. 12 декабря 2017 года под председательством Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам сферы здравоохранения.
Как сообщает информационная служба Министерства здравоохранения, на встрече обсуждались задачи по медицинскому образованию и обеспечению кадрами.
Глава государства проанализировал проблемы и недостатки в системе здравоохранения в разрезе регионов. Он отметил неукомплектованность и недостаточный кадровый потенциал медицинских учреждений на местах. Шавкат Мирзиёев указал на пути решения этой проблемы.
После поручения президента Министерство здравоохранения совместно с Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента изучили потребность в медицинских кадрах в разрезе регионов, районов и учреждений.
В результате выяснилось, что на сегодняшний день в системе
Для пополнения этих мест высокоинтеллектуальными кадрами разработан ряд практических мер. В частности, на эти места посредством целевого направления придут выпускники высших медицинских образовательных учреждений.
В результате был составлен адресный список выпускников и клинических ординаторов высших медицинских образовательных учреждений.
Также в первые дни января 2018 года выпускники, которые направляются на работу, сдали итоговые государственные аттестации.
Составлены договора о трудоустройстве по специальности студентами
Студенты медицинского вуза.
Для того, чтобы молодые специалисты начали работу уже с января 2018 года, приняты необходимые меры по их обеспечению жильем.
В результате проводимой работы ожидается заполнение свободных мест врачей общей практики на 88 процентов, узкопрофильных специалистов на 55 процентов.