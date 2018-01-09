Капремонт улицы Самаркандской выполнен с нарушениями
Улицу отремонтировали старыми материалами.
Улицу отремонтировали старыми материалами.
ООО «Управление строительства-620» могут оштрафовать за срыв ремонта дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Согласно информации, специалисты управления проверили использование средств областного бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы Нижегородской области».
Напомним, названный участок дороги начали ремонтировать в мае 2017 года. Общая стоимость работ по муниципальному контракту составила около 190 млн рублей. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию.
По итогам аудита КСП сделан вывод, что дорогу «следует привести в нормативное состояние в соответствие с утвержденной
Отчет о результатах проверки направлен в компетентные структуры, в том числе Законодательное собрание области, врио губернатора Глебу Никитину, прокурору.
Как сообщалось ранее, до 20 минут теряют в пробках жители Мещеры