Капремонт улицы Самаркандской выполнен с нарушениями

Источник: Newsroom24.ru

ООО «Управление строительства-620» могут оштрафовать за срыв ремонта дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Нижегородской области (КСП).

Согласно информации, специалисты управления проверили использование средств областного бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы Нижегородской области».

Напомним, названный участок дороги начали ремонтировать в мае 2017 года. Общая стоимость работ по муниципальному контракту составила около 190 млн рублей. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

По итогам аудита КСП сделан вывод, что дорогу «следует привести в нормативное состояние в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией в части применения материалов вторичного использования». Скорее всего, строители взяли слишком много гранулятора из старого асфальтобетона.

Отчет о результатах проверки направлен в компетентные структуры, в том числе Законодательное собрание области, врио губернатора Глебу Никитину, прокурору.