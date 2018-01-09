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9 января, источник: Комсомольская правда

В Нижегородскую агломерацию войдут Дзержинск, Кстово, Богородск

Агломерация позволит создать единые проездные билеты, новые маршруты для всех городов.

Источник: РИА "Новости"

Сделаны первые шаги к созданию Нижегородской агломерации в регионе.

— Процесс создания начнется с закрепления ее правового статуса, — пояснили в департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области. — Затем будет определена специальная рабочая группы по вопросам управления. Под все признаки агломерации подпадают Дзержинск, городские поселения, входящие в состав Богородского и Кстовского муниципальных районов, с центром в Нижнем Новгороде.

Агломерация позволит создать единые проездные билеты, новые маршруты для всех ее городов, продления линий электротранспорта.

Ранее, глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что одним из главных направлений считает развитие Нижегородской агломерации.

— Есть цель вывести ее на уровень самых передовых агломераций страны, — заявил Глеб Никитин. — У Нижегородской области большой туристический потенциал, и она должна занять свое достойное место на туристической карте России и мира.

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