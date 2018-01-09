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9 января, источник: Informburo.kz

На большей территории республики 10 января пройдут осадки

Синоптики прогнозируют усиление ветра, гололедицу, туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Informburo.kz

В большинстве областей пройдет снег, усилится ветер с метелью.

Ожидается туман, гололедица. Лишь на крайнем юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.

Прогноз погоды на 10 января по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, снег. Ночью ожидается 6−8 мороза, днём от 0 до -2 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается 3−5 мороза, днём от +4 до +6 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области снег. Ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15−20, местами порывы 23−28 м/с, В отдельных районах ожидается метель, гололедица. Ночью ожидается от -5 до -10 градусов, днём температура составит от 0 до -5 градусов.

В Актюбинской области снег. Местами ожидается метель, туман, ветер 15−20 м/с. В течение ближайших суток температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза.

В Алматинской области переменная облачность без осадков. В районе Жаланашколя усилится ветер 15−20 м/с. Столбик термометра в темное время суток будет колебаться от 3 до 8 мороза, днём от +2 до +7 градусов.

В Атырауской области снег. Местами ожидается метель. Объявлено штормовое предупреждение: местами ожидается туман, гололедица, усиление ветра 15−20 м/с. Температурный фон ночью составит от -5 до -10 градусов, днём от -1 до -6 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, снег. Местами ожидается метель, гололедица, ветер 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов ночью от -2 до -7 градусов днём.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков ночью и дождь с снегом — днём. Днём местами ожидается метель, туман, гололедица, ветер 15−20, порывы 23−28 м/с Температура воздуха составит от -4 до +1 градусов ночью и от +5 до +10 градусов днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность. Местами ожидается туман. Ночью снег, днём без осадков. Температура воздуха ночью составит от -10 до -15 градусов, днём ожидается от -3 до -8 градусов.

В Карагандинской области пасмурно, снег. Усилится ветер 15−20, местами 25 м/с, в отдельном районе ожидается метель, гололедица. Ночью температура воздуха от -2 до -7 градусов по Цельсию, днём от -3 до -8 градусов.

В Костанайской области переменная облачность, снег. Местами ожидается метель, туман, ветер 15−20 м/с. Ночью на территории региона ожидается от -17 до -22 градусов, днём от -10 до -15 градусов.

В Кызылординской области переменная облачность, дождь со снегом. Объявлено штормовое предупреждение: местами сохраняются туман. Гололедица, ветер 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов по Цельсию, днём составит от 0 до +5 градусов.

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В Мангистауской области дождь со снегом. Местами ожидается метель, туман, ветер 15−20 м/с. Местами гололедица. Ночная температура воздуха от -2 до -7 градусов. Температурный фон днём составит от -3 до +2 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, снег. Ночью местами, днём на большей части усилится ветер 15−20 м/с. В отдельных районах ожидается метель, туман, гололедица. Температура воздуха ночью составит от -6 до -11 градусов, днём ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию.

В Северо-Казахстанской области снег. Местами усилится ветер 15−20 м/с, днём местами ожидается метель, гололедица. Ночью температура воздуха от -13 до -18 градусов, днём от -7 до -12 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, дождь со снегом. Местами ожидается туман, гололедица, ветер 15−20, порывы 25 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градуса, днём от +5 до +10 градусов по Цельсию.

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