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9 января, источник: Actualitati.md

31 января жители Земли будут наблюдать кровавое суперлуние

В последний раз увидеть «кровавую луну» с полным затмением можно было 152 года назад.

Ученые анонсировали первое в 2018 году лунное затмение — «кровавую луну» в момент наибольшего сближения Земли и Луны, которое произойдет 31 января. Об этом сообщает Space.com.

Как заявили ученые, в этот день можно будет наблюдать «кровавую луну» одновременно с ее полным затмением, что произойдет впервые за последние 152 года. После этого кровавое суперлуние можно будет видеть чаще — специалисты также называют даты 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

Первыми кровавое суперлуние смогут наблюдать жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители острова Гавайи, восточной части Аляски и северо-запада Канады.

Отчетливо затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии. Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние, уже когда земной спутник будет достаточно высоко на небосводе.

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