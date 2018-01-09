31 января жители Земли будут наблюдать кровавое суперлуние

Ученые анонсировали первое в 2018 году лунное затмение — «кровавую луну» в момент наибольшего сближения Земли и Луны, которое произойдет 31 января. Об этом сообщает Space.com.

Как заявили ученые, в этот день можно будет наблюдать «кровавую луну» одновременно с ее полным затмением, что произойдет впервые за последние 152 года. После этого кровавое суперлуние можно будет видеть чаще — специалисты также называют даты 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

Первыми кровавое суперлуние смогут наблюдать жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители острова Гавайи, восточной части Аляски и северо-запада Канады.