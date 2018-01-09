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9 января, источник: Комсомольская правда

С воронежских улиц пылесосом собирают песок

Город приводят в порядок после смены погоды.

Источник: Комсомольская правда

Отсутствие снега не означает отсутствие работы у дорожных служб. Резкая смена погоды от дождя до мороза доставляет коммунальщикам не меньше хлопот, чем снегопады. Из-за перепадов температур дороги становятся опасно скользкими и их приходится щедро посыпать песко-соляной смесью.

— За прошедшие несколько дней коммунальные службы района вынуждены использовать весь имеющийся «арсенал» сил и средств для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тротуаров, — рассказали в управе Ленинского района. — С наступлением сухой погоды начался сбор пескосмета и мелкий ремонт.

С этой задачей в первый рабочий день года справлялись 25 единиц специализированной техники. В том числе два дорожных пылесоса.

Бригада из 35 человек собирала мусор, погрузку пескосмета и выполняла мелкий ремонт на улицах Пушкинская, Фр. Энгельса, Донбасская, Острогожская, Краснознаменная, Плехановская, Кирова, Никитинская, Кольцовская, 9 января, Свободы, Революции 1905 года, 20-летия Октября и других.

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