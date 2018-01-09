С воронежских улиц пылесосом собирают песок

Источник: Комсомольская правда

Отсутствие снега не означает отсутствие работы у дорожных служб. Резкая смена погоды от дождя до мороза доставляет коммунальщикам не меньше хлопот, чем снегопады. Из-за перепадов температур дороги становятся опасно скользкими и их приходится щедро посыпать песко-соляной смесью.

— За прошедшие несколько дней коммунальные службы района вынуждены использовать весь имеющийся «арсенал» сил и средств для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тротуаров, — рассказали в управе Ленинского района. — С наступлением сухой погоды начался сбор пескосмета и мелкий ремонт.

С этой задачей в первый рабочий день года справлялись 25 единиц специализированной техники. В том числе два дорожных пылесоса.