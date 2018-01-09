С воронежских улиц пылесосом собирают песок
Город приводят в порядок после смены погоды.
Город приводят в порядок после смены погоды.
Отсутствие снега не означает отсутствие работы у дорожных служб. Резкая смена погоды от дождя до мороза доставляет коммунальщикам не меньше хлопот, чем снегопады.
— За прошедшие несколько дней коммунальные службы района вынуждены использовать весь имеющийся «арсенал» сил и средств для безопасной эксплуатации
С этой задачей в первый рабочий день года справлялись 25 единиц специализированной техники. В том числе два дорожных пылесоса.
Бригада из 35 человек собирала мусор, погрузку пескосмета и выполняла мелкий ремонт на улицах Пушкинская, Фр. Энгельса, Донбасская, Острогожская, Краснознаменная, Плехановская, Кирова, Никитинская, Кольцовская, 9 января, Свободы, Революции 1905 года, 20-летия Октября и других.