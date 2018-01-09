Всё больше женщин жалуются на экономическое насилие в семье

«У нас было трое детей, и я не хотела, чтобы полиция знала о происходящем в нашей семье. Всё время приходилось прятать деньги», — сказала жительница села Садова Лидия Бужу.



Экономическое насилие было признано в нашей стране правонарушением в сентябре 2016 года. Между тем юристы утверждают, что доказать такое преступление довольно трудно.



«В статье 201, абзац 1, говорится, что экономическое насилие, особенно в виде лишения финансовых средств, может быть инкриминировано только при наличии лёгких телесных повреждений. В таких случаях основным доказательством, которое нужно приобщить к делу, является заключение судмедэкспертов», — сообщила юрист Центра прав женщин Даниела Жосан.



В прошлом году в суд передали два дела по фактам экономического насилия. В одном случае сын отбирал пенсию у матери, в другом — молодой мужчина у подруги.



«Эта очень распространенная форма семейного насилия, только о ней не говорят. Жертвы не знают, что подвергаются насилию, у них нет информации, или они боятся. Еще есть стереотипы: «Молчи и терпи!», — отметил глава отдела ГИП Геннадий Нямцу.



За экономическое насилие в семьее закон предусматривает наказание в виде 180 часов общественных работ или трех лет лишения свободы.