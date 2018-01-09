Рейтинг парикмахерских обновили в Минске

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Проведено обследование 348 парикмахерских и салонов красоты с выставлением оценок от 1 до 5. Пять баллов получили 52 организации (14,9% от общего количества), четыре и три — 172 и 86 организаций соответственно (49,4% и 24,7%).

Двойку и единицу заработали 38 парикмахерских.

Проект «Повышение гигиенической безопасности объектов бытового обслуживания» стартовал в Минске в декабре 2016 года. Он направлен на решение проблем, существующих в данной сфере, снижение количества обращений граждан по вопросам оказания некачественных услуг, повышение имиджа объектов сферы индустрии красоты. По его итогам создана интерактивная карта парикмахерских.