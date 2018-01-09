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9 января, источник: Noi.md

В Молдове будет создано учреждение для расследования врачебных ошибок

В контексте скандала вокруг молодой женщины, у которой случился выкидыш в роддоме без медицинского наблюдения, власти рассматривают возможность создания учреждения, ответственного за расследование случаев врачебных ошибок, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md
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Об этом сегодня заявил госсекретарь Минздрава Борис Гылка. Новое учреждение будет уполномочено отзывать право заниматься врачебной деятельностью.

«Это произойдет сразу, пока у нас, в Республике Молдова, не будет учреждения, ответственного за рассмотрение случаев медицинских ошибок, злоупотребления служебным положением, отклонений от этики и деонтологии, учреждения, которое существует во многих странах ЕС и которое должно быть и в Республике Молдова», — заявил госсекретарь.

По его словам, переговоры о создании специализированного учреждения по расследованию медицинских ошибок затягивается на протяжении многих лет.

«Были дискуссии по этому вопросу, но они остались пассивными. Это учреждение должно быть независимым от Министерства здравоохранения, а расследования — очень прозрачны. Учреждение должно анализировать эти случаев, в том числе до отзыва права заниматься профессией врача, применения дисциплинарных, противозаконных санкций в некоторых случаях», — добавил Гылка.

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