В Молдове будет создано учреждение для расследования врачебных ошибок

Источник: Noi.md

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Об этом сегодня заявил госсекретарь Минздрава Борис Гылка. Новое учреждение будет уполномочено отзывать право заниматься врачебной деятельностью.

«Это произойдет сразу, пока у нас, в Республике Молдова, не будет учреждения, ответственного за рассмотрение случаев медицинских ошибок, злоупотребления служебным положением, отклонений от этики и деонтологии, учреждения, которое существует во многих странах ЕС и которое должно быть и в Республике Молдова», — заявил госсекретарь.

По его словам, переговоры о создании специализированного учреждения по расследованию медицинских ошибок затягивается на протяжении многих лет.