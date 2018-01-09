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9 января, источник: Publika.md

За неделю в столице зафиксировано 36 случаев отравлений

В период праздников выросло число случаев пищевых отравлений.

Источник: Publika.md

По данным муниципального центра общественного здоровья, в первую неделю года за врачебной помощью обратились 36 человек, в том числе 20 детей. 28 пациентов госпитализировали.

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Пациенты признают — за праздничным столом ни в чем себе не отказывали.

«Отравление. Сильно болел живот. Может, на столе было что-то несвежее», — сказал пациент Василий Волок.

Врачи говорят, число заболевших всегда растет в праздники.

«Многие постились, а затем были невоздержаны. Другие если слишком много острого и жирного. Чтобы избежать пищевых отравлений, нужно покупать продукты только в авторизованных местах. Готовую еду нужно хранить в холодильнике в специальных контейнерах», — сообщила глава отделения инфекционной больницы Паулина Жимбей.

В прошлом году в Кишиневе зарегистрировали почти полторы тысячи случаев пищевых отравлений. Большинство заболевших — дети.

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