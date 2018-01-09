За неделю в столице зафиксировано 36 случаев отравлений
В период праздников выросло число случаев пищевых отравлений.
В период праздников выросло число случаев пищевых отравлений.
По данным муниципального центра общественного здоровья, в первую неделю года за врачебной помощью обратились 36 человек, в том числе 20 детей. 28 пациентов госпитализировали.
Пациенты признают — за праздничным столом ни в чем себе не отказывали.
«Отравление. Сильно болел живот. Может, на столе было
Врачи говорят, число заболевших всегда растет в праздники.
«Многие постились, а затем были невоздержаны. Другие если слишком много острого и жирного. Чтобы избежать пищевых отравлений, нужно покупать продукты только в авторизованных местах. Готовую еду нужно хранить в холодильнике в специальных контейнерах», — сообщила глава отделения инфекционной больницы Паулина Жимбей.
В прошлом году в Кишиневе зарегистрировали почти полторы тысячи случаев пищевых отравлений. Большинство заболевших — дети.