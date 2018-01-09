За неделю в столице зафиксировано 36 случаев отравлений

Пациенты признают — за праздничным столом ни в чем себе не отказывали.



«Отравление. Сильно болел живот. Может, на столе было что-то несвежее», — сказал пациент Василий Волок.



Врачи говорят, число заболевших всегда растет в праздники.



«Многие постились, а затем были невоздержаны. Другие если слишком много острого и жирного. Чтобы избежать пищевых отравлений, нужно покупать продукты только в авторизованных местах. Готовую еду нужно хранить в холодильнике в специальных контейнерах», — сообщила глава отделения инфекционной больницы Паулина Жимбей.



В прошлом году в Кишиневе зарегистрировали почти полторы тысячи случаев пищевых отравлений. Большинство заболевших — дети.