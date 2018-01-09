Умер оперный певец Александр Ведерников

Источник: РИА "Новости"

«О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников», — сказала Новикова, добавив, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958 год был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра. С 2006 по 2009 год — консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.