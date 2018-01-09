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9 января, источник: ТАСС

Умер оперный певец Александр Ведерников

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Советский и российский оперный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

Источник: РИА "Новости"

«О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников», — сказала Новикова, добавив, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958 год был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра. С 2006 по 2009 год — консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.

Александр Ведерников за время своей творческой карьеры стажировался в театре La Scala, много гастролировал за рубежом. Его дискография насчитывает свыше 30 дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

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