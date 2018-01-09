Как Тузик елку: из детского парка Бобруйска исчезла наряженная ель

Зеленой красавицы хватился сторож 23 декабря во время обхода территории.

Фоторепортаж Праздничная иллюминация в Минске Время работы подсветки — с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00.

Детский парк — один из значимых объект райцентра, в котором находятся аттракционы, развлекательные зоны. Пропавшая елка росла здесь с 2011 года и была более трех метров высотой. Сторож тут же обратился в милицию. Преступник был вычислен по горячим следам — им оказался 25-летний местный житель. В день происшествия молодой человек был нетрезвым. Решил преподнести подарок своему родственнику к праздникам и отправился в парк. Попал туда без проблем — просто перелез через забор. Сторож прокомментировав произошедшее, отметил, что территория парка большая, поэтому как рубили дерево не слышал.

«Я из своей сторожки ничего не слышал — расстояние большое, и шум машин заглушает звуки. Прихожу, смотрю — а нет елочки, только пенек остался», — рассказал он. Как уточняет издание, раскрыть преступление помог служебный пес по кличке Тузик кинологической службы Департамента охраны.

Именно он привел правоохранителей к дому родственника нарушителя, где хранилась ель. Дерево уже вернули в парк и снова нарядили.