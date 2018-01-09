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9 января, источник: Sputnik.by

Как Тузик елку: из детского парка Бобруйска исчезла наряженная ель

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Бобруйские правоохранители задержали местного жителя, который в конце декабря срубил и вынес ель с территории детского парка, сообщила «Вечернему Бобруйску» официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

Зеленой красавицы хватился сторож 23 декабря во время обхода территории.

Фоторепортаж
Праздничная иллюминация в МинскеВремя работы подсветки — с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00.

Детский парк — один из значимых объект райцентра, в котором находятся аттракционы, развлекательные зоны. Пропавшая елка росла здесь с 2011 года и была более трех метров высотой. Сторож тут же обратился в милицию. Преступник был вычислен по горячим следам — им оказался 25-летний местный житель. В день происшествия молодой человек был нетрезвым. Решил преподнести подарок своему родственнику к праздникам и отправился в парк. Попал туда без проблем — просто перелез через забор. Сторож прокомментировав произошедшее, отметил, что территория парка большая, поэтому как рубили дерево не слышал.

«Я из своей сторожки ничего не слышал — расстояние большое, и шум машин заглушает звуки. Прихожу, смотрю — а нет елочки, только пенек остался», — рассказал он. Как уточняет издание, раскрыть преступление помог служебный пес по кличке Тузик кинологической службы Департамента охраны.

Именно он привел правоохранителей к дому родственника нарушителя, где хранилась ель. Дерево уже вернули в парк и снова нарядили.

Материалы дела в отношении бобруйчанина переданы в Бобруйскую горрайинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. По словам ее начальника Алексея Савченко, правонарушителю придется возместить ущерб парку в размере 122,5 рубля и уплатить штраф за незаконное уничтожение дерева, который может составить от 10 до 50 базовых величин (от 245 до 1225 рублей).

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