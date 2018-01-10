Экологи ожидают роста популяции — по Беловежской пуще гуляет рысь с детенышами

Следы на свежевыпавшем снегу были обнаружены на самом севере лесного массива в Новоселковском лесничестве в конце декабря.
«Увидеть следы четырех рысей — большая редкость на территории национального парка, тем более что многолетний мониторинг показывает спад активности животных. Будем надеяться, что в этом году будет рост популяции рыси в регионе», — сообщили БЕЛТА в организации.
Специалисты отметили, что с 2013 года реализуется природоохранный проект в поддержку заповедности Беловежской пущи. Ученые и экологи с помощью фотоловушек и зимнего тропления изучают популяции крупных хищников, в том числе европейской рыси. Это очень скрытное животное, избегающее встреч с человеком, основным местом обитания которого являются лесные массивы с густым валежником.
За все время наблюдения фотоловушками рысь с одним котенком фиксировалась только дважды — в начале зимы 2015 и 2016 годов. Кроме того, следы были обнаружены сотрудником проекта в декабре 2017-го. Пик активности животных приходился на февраль 2015 и март 2016 годов.